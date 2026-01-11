PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Erledigungsmeldung - Suche nach vermisster Seniorin - die Polizei bittet um Mithilfe

Gera (ots)

Gera. Die Polizei Gera bedankt sich bei allen Mitsuchenden für die Unterstützung. Dank eines Bürgerhinweises konnte die Vermisste angetroffen und zurück ins Klinikum verbracht werden. Es wird gebeten das veröffentlichte Material aus den Portalen zu entfernen. <YG>

Gera. Seit Sonntag, 11.01.2026 gegen 12:00 Uhr ist die 80-jährige Ingrid Helga Klemm aus dem Klinikum abgängig. Dort befand sich die Vermisste zur medizinischen Behandlung und verschwand spurlos.

Frau Klemm kann wie folgt beschrieben werden:

   - weiblich, deutsch, 80 Jahre
   - 1,60m - 1,70m groß
   - schlank
   - blaue Augen
   - aufgekratzte Wunden im Gesicht
   - unsicherer Gang

Bekleidung:

   - Brillenträgerin
   - weinrote Winterjacke
   - blaue Jeans
   - schwarze Handtasche
   - Winterstiefel

Als weitere Besonderheit kann eine Armschlinge angegeben werden, welche die Vermisste aufgrund einer Verletzung am linken Arm trägt.

Aufgrund des Gesundheitszustands der Vermissten muss davon ausgegangen werden, dass sie sich möglicherweise in hilfloser Lage befindet.

Sollten Sie die Vermisste gesehen haben, kontaktieren Sie bitte umgehend die Polizei in Gera unter der Tel.: 0365/829-1124 oder jede andere Polizeidienststelle. <YG>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

