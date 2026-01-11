Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Vermisstensuche - die Polizei bittet um Mithilfe

Greiz (ots)

Greiz. Seit Samstag, den 10.01.2026 gegen 15:30 Uhr wird die 85-jährige Frau Emma Doris Wachter aus 07973 Greiz vermisst. Laut ihres Sohnes wurde sie am 08.01.2026 gegen 17:30 Uhr letztmalig wohlbehalten gesehen.

Die Vermisste ist aller Wahrscheinlichkeit nach gut zu Fuß unterwegs und 1,70 m groß.

Frau Wachter weist eine schlanke Gestalt mit kurzen grauen Haaren auf. Sie ist bekleidet mit einer weinroten Steppjacke, einer dunklen Hose, schwarzen Stiefeln und einer grauen Wintermütze.

Aufgrund bislang fehlender Feststellungen der Vermissten mit einhergehender mutmaßlicher Orientierungslosigkeit der Gesuchten wird die Öffentlichkeit gebeten, bei etwaigen Feststellungen der Vermissten umgehend die Polizeiinspektion Greiz unter der Tel. 036616210 unter der Bezugsnummer 0007851/2025 zu verständigen. <PH>

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell