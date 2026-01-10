PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Vermisstensuche - die Polizei bittet um Mithilfe

Greiz (ots)

Greiz. Seit Donnerstag, den 10.01.2025 gegen 15:30 Uhr wird die 85-jährige Frau Emma Doris Wachter aus 07973 Greiz vermisst. Laut ihres Sohnes wurde sie am 08.01.2026 gegen 17:30 Uhr letztmalig wohlbehalten gesehen.

Die Vermisste ist aller Wahrscheinlichkeit nach gut zu Fuß unterwegs und 1,70 m groß.

Frau Wachter weist eine schlanke Gestalt mit kurzen grauen Haaren auf. Sie ist bekleidet mit einer weinroten Steppjacke, einer dunklen Hose, schwarzen Stiefeln und einer grauen Wintermütze.

Aufgrund bislang fehlender Feststellungen der Vermissten mit einhergehender mutmaßlicher Orientierungslosigkeit der Gesuchten wird die Öffentlichkeit gebeten, bei etwaigen Feststellungen der Vermissten umgehend die Polizeiinspektion Greiz unter der Tel. 036616210 unter der Bezugsnummer 0007851/2025 zu verständigen. <PH>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 10.01.2026 – 07:38

    LPI-G: Haftbefehle realisiert

    Altenburg (ots) - Hausbesuche machten Beamte der Polizei Altenburg am Freitag den 09.01.2026, nachdem diese die auferlegten Geldbußen nicht zahlten. So konnte ein 62 - jähriger aus der Goethestraße sowie eine 42 - jährige aus der Kanalstraße in Altenburg angetroffen werden. Die Erzwingungshaft konnten beide durch Bargeldzahlung im letzten Moment abwenden. Die ursprüngliche Geldbuße erhöhte sich aufgrund der hinzukommenden Verfahrenskosten.(AG) Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 10.01.2026 – 07:36

    LPI-G: Geschwindigkeit nicht angepasst und Laterne beschädigt

    Altenburg (ots) - Am 09.01.2026 um 09:15 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Ronneburger Straße von Schmölln. Eine 23 - jährige Fahrerin eines Audi rutschte aufgrund nicht witterungsangepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn. Die Fahrzeugführerin erlitt in Folge des Unfalls leichte Verletzungen, musste aber nicht ärztlich versorgt werden. Der Audi sowie eine Straßenlaterne wurden dabei beschädigt. ...

    mehr
  • 10.01.2026 – 07:36

    LPI-G: Alkoholisierte Widerstandshandlung

    Altenburg (ots) - Nach einer Meldung einer auffälligen alkoholisierten Person bei einer Veranstaltung in der Zeitzer Straße in Meuselwitz, begaben sich Einsatzkräfte der PI Altenburger Land am 09.01.2026 gegen 18:00 Uhr vor Ort. Tatsächlich konnte eine deutlich alkoholisierte / berauschte Person angetroffen werden, welcher zuvor einen 56 - jährigen beleidigte. Dem ausgesprochenen Hausverbot kam er ebenfalls nicht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren