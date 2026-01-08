LPI-G: Verfassungsfeindliche Symbole an Schule
Altenburg (ots)
Langenleuba-Niederhain. Am Dienstagmorgen wurde bekannt, dass ein 12-jähriger Schüler während des Unterrichts in einer Regelschule den Hitlergruß zeigte. Im Zuge der Anzeigenaufnahme stellten die Beamten zudem mehrere Hakenkreuze fest, welche mit einem schwarzen Edding an Wand und Heizkörper des Klassenzimmers angebracht waren. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen. (DL)
