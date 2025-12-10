Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: E-Scooter-Fahrer flüchtet vor Polizeikontrolle und verletzt sich lebensgefährlich

Greiz (ots)

Weida. Am Dienstag, den 09.12.2025, sollte gegen 16:20 Uhr ein E-Scooter-Fahrer in der Greizer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der 28-jährige Deutsche entzog sich der Anhaltung und flüchtete über die Straße Kirchberg. Da der Sichtkontakt verloren ging, wurde eine Nacheile im Stadtgebiet Weida eingeleitet. Gegen 16:27 Uhr konnte der Mann durch die Polizisten schließlich liegend auf einem Parkplatz im Bereich Kirchberg/Brüderstraße aufgefunden werden. Er gab an, kurz zuvor mit einem Straßenschild kollidiert zu sein. Bei ihm wurde starker Atemalkoholgeruch wahrgenommen. Der Mann klagte über starke Rückenschmerzen und sein Gesundheitszustand verschlechterte sich rasch, sodass ein Rettungswagen angefordert wurde. Er wurde zur weiteren Behandlung in das Waldklinikum Gera verbracht wo eine Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden konnte. Ermittlungen unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr wurden aufgenommen. (DL)

