Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Körperliche Auseinandersetzung - Polizei bittet um Mithilfe

Gera (ots)

Gera. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen wurde bekannt, dass die Frau ihm Rahmen der Streitigkeit den Mann mit einer Tasche schlug, woraufhin dieser der Frau mehrfach mit der Faust ins Gesicht schlug und diese zu Boden fiel. Im Nachgang kam es zu weiteren Übergriffen seitens des bislang unbekannten Mannes auf die Frau. Schlussendlich ließ er diese am Boden liegend zurück und begab sich alleine in Richtung Burgstraße. Trotz bisheriger Ermittlungen sind beide Personen derzeit noch unbekannt. Deshalb bittet die Polizei Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Tathergang oder zu möglichen Personen geben können, sich unter der Telefonnummer 0365 / 829 - 0 zu melden. (Bezugsnummer: ST/0295306/2025) (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

