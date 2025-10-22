LPI-G: Vermisstensuche - die Polizei bittet um Mithilfe

Landespolizeiinspektion Gera

Vermisstensuche - die Polizei bittet um Mithilfe

Gera. Seit dem gestrigen Abend (21.10.2025) wird der 39-jährige Piotr Lukasz Walerowicz aus Gera vermisst. Laut seiner Lebensgefährtin verließ er am Dienstagabend die gemeinsame Wohnung und ist seitdem unbekannten Aufenthaltes und für seine Angehörigen nicht zu erreichen. Aufgrund zuvor getätigter Äußerungen kann eine vorliegende Gefahr für Leib oder Leben gegenwärtig nicht ausgeschlossen werden. Nachdem bei der Polizei die Vermisstenanzeige eingegangen war, wurden umfangreiche Such- und Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, die bis dato leider erfolglos blieben.

Herr Walerowicz kann wie folgt beschrieben werden: - ca. 170 cm groß - ca. 100 kg schwer - Glatze - bekleidet mit einem schwarzen Basecap, einer weißen Jacke mit gelben Streifen und orangefarbenen Schuhen

Die Kriminalpolizei Gera bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Sofern Sie den Vermissten gesehen haben oder Angaben zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen können, nimmt die Kriminalpolizei Gera (0365/ 8234-1465) oder jede andere Polizeidienststelle Ihre Hinweise entgegen (Aktenzeichen 0274545/2025). (DL)

