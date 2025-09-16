Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Vermisstensuche in Wünschendorf

Greiz (ots)

Berga-Wünschendorf. Seit dem gestrigen Abend (15.09.2025) wird der 53- jährige Rene Elsner aus Wünschendorf vermisst. Er verließ am Montagabend gegen 18:30 Uhr seine Wohnung, ist seitdem unbekannten Aufenthaltes und für seine Angehörigen nicht zu erreichen. Eine vorliegende Gefahr für Leib oder Leben kann gegenwärtig nicht ausgeschlossen werden. Nachdem bei der Polizei in Greiz die Vermisstenanzeige eingegangen war, wurden umfangreiche Suchmaßnahmen nach dem Vermissten eingeleitet. In diesem Zusammenhang kamen mehrere Polizeistreifen, ein Polizeihund, ein Polizeihubschrauber sowie eine Rettungshundestaffel zum Einsatz. Die noch immer andauernde Suche nach Herrn Elsner verlief bis dato erfolglos.

Herr Elsner kann wie folgt beschrieben werden:

- 184 cm groß - kurze, dunkelblonde Haare - rotes T-Shirt mit weißen Aufdruck - schwarze lange Hose - trägt eine Brille

Die Kriminalpolizei Gera bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Sofern Sie den Vermissten gesehen haben oder Angaben zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen können, nimmt die Kriminalpolizei Gera (0365/ 8234-1465) oder jede andere Polizeidienststelle Ihre Hinweise entgegen (Aktenzeichen 0241833/2025). (PZ)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell