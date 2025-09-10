Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten Jugendlichen

Greiz (ots)

Weida - Seit Mittwoch, den 10.09.2025, gegen 15:30 Uhr werden die Vivien Eileen LINDEN und die Soe-Elaine Summer KREBS vermisst.

Die Vermisste Vivien Eileen (links im Bild) wird wie folgt beschrieben: 16 Jahre, ca. 160cm, kurze schwarze Haare, blaugraue Augen und trägt eine Brille. Bekleidet ist die Jugendliche mit einem weißen Pullover, grauen Hose, weißen Schuhen und trägt einen schwarzen Rucksack der Marke "Nike" mit sich.

Die Vermisste Soe-Elaine Summer (rechts im Bild) wird wie folgt beschrieben: 16 Jahre, ca. 160cm, kurze schwarzblaue Haare, blaugrüne Augen. Bekleidet ist die Jugendliche mit einer lila schwarzen Jacke mit dem Schriftzug "Black Squad", einer schwarzen Cargohose und führt einen blauen Rucksack der Marke "Vans" mit sich.

Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten bitte an die Polizeiinspektion Greiz

oder

jede andere Polizeidienststelle.

