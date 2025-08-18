PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 15-jähriger Paul Wenzel vermisst - die Polizei bittet um Mithilfe

LPI-G: 15-jähriger Paul Wenzel vermisst - die Polizei bittet um Mithilfe
Gera/Greiz (ots)

Rückersdorf. Seit dem 17.08.2025 gegen 20:15 Uhr wird der 15-jährige Paul Wenzel vermisst. Dieser verließ zu diesem Zeitpunkt die Kinder- und Jugendeinrichtung in der Straße Am Kirchberg in unbekannte Richtung.

   Personenbeschreibung des Paul Wenzel:
   - 15 Jahre alt
   - 1,73 Meter groß
   - schlanke Gestalt
   - kurze, blonde Haare
   - keine Brille
   Bekleidung vermutlich:
   - schwarzes Adidas-Cap
   - Polohemd
   - schwarze Jogginghose
   - dunkelblaue oder schwarze Jacke
   - schwarze Schuhe

Nachdem die Vermisstenmeldung bei der Polizei einging, erfolgten umfangreiche Suchmaßnahmen nach dem 15-Jährigen, welche bislang erfolglos blieben. Die Suchmaßnahmen dauern indes weiter an. Der Vermisste hält sich möglicherweise im Raum Jena auf. Die Polizei Gera bittet Zeugen, welche Hinweise zu dem Vermissten oder dessen Aufenthaltsort geben können, sich unter der Telefonnummer 0365/ 829-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

