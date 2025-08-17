Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mitfahndungsersuchen nach vermissten Kind

Bild-Infos

Download

Gera (ots)

Die Polizei Gera bittet bei der Vermisstensuche nach der 13 jährigen Anna Gebhardt um Hilfe. Die Anna wurde durch ihre Eltern am Samstag, den 16.08.2025 um 21:00 Uhr als vermisst gemeldet. Letztmalig wurde sie an dem Samstag im Bereich der Gera Arcaden gesehen, wo sie durch ihren Opa abgesetzt wurde. Seitdem besteht kein Kontakt mehr zu ihr. Wohnhaft ist die Anna in Münchenbernsdorf. Hier sollte diese gegen 17:00 Uhr mit dem Bus ankommen. Die Anna wird wie folgt beschrieben: weiblich, 13 Jahre, 155 cm groß, schlanke Figur, europäischer/asiatischer Phänotyp, schwarze lange Haare, schwarze Jacke/Top, schwarze lange Hose, weiße Nike Schuhe.

Falls die Anna gesehen wird oder anderweitig Hinweise zu dem Aufenthaltsort bekannt sind, bittet die Polizei Gera um sofortige Verständigung unter der Bezugsnummer 0213153/2025. Tel.-Nr. ID Gera: 0365/829-0 Tel.-Nr.: KPI Gera: 0365/8234-1465.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell