PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mitfahndungsersuchen nach vermissten Kind

LPI-G: Mitfahndungsersuchen nach vermissten Kind
  • Bild-Infos
  • Download

Gera (ots)

Die Polizei Gera bittet bei der Vermisstensuche nach der 13 jährigen Anna Gebhardt um Hilfe. Die Anna wurde durch ihre Eltern am Samstag, den 16.08.2025 um 21:00 Uhr als vermisst gemeldet. Letztmalig wurde sie an dem Samstag im Bereich der Gera Arcaden gesehen, wo sie durch ihren Opa abgesetzt wurde. Seitdem besteht kein Kontakt mehr zu ihr. Wohnhaft ist die Anna in Münchenbernsdorf. Hier sollte diese gegen 17:00 Uhr mit dem Bus ankommen. Die Anna wird wie folgt beschrieben: weiblich, 13 Jahre, 155 cm groß, schlanke Figur, europäischer/asiatischer Phänotyp, schwarze lange Haare, schwarze Jacke/Top, schwarze lange Hose, weiße Nike Schuhe.

Falls die Anna gesehen wird oder anderweitig Hinweise zu dem Aufenthaltsort bekannt sind, bittet die Polizei Gera um sofortige Verständigung unter der Bezugsnummer 0213153/2025. Tel.-Nr. ID Gera: 0365/829-0 Tel.-Nr.: KPI Gera: 0365/8234-1465.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 17.08.2025 – 11:30

    LPI-G: Streit auf Parkplatz eskaliert

    Altenburger Land (ots) - Nobitz: Am 15.08.2025 eskalierte gegen 09:25 Uhr eine Streitigkeit auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes. Ein 42-Jähriger hatte die Absicht einer Mitfahrerin beim Aussteigen aus seinem Fahrzeug zu helfen, während ein daneben parkender 75-jähriger den Parkplatz mit seinem Fahrzeug verlassen wollte. Da beides gleichzeitig nicht funktionierte kam es zwischen beiden Männern zunächst zu einer kurzen ...

    mehr
  • 17.08.2025 – 11:30

    LPI-G: Jugendliche Randalierer

    Altenburger Land (ots) - Altenburg: Am 17.08.2025 gingen kurz nach 01:00 Uhr mehrere Mitteilungen ein, wonach mehrere Jugendliche in der Molbitzer Straße randalieren sollten. Dabei wurden laut Zeugen aus der Gruppe heraus Warnbaken von einer Baustelle gegen ein Bushaltestellenhäuschen und eine Flasche nach einem vorbeifahrenden Mopedfahrer geworfen. Als der Mopedfahrer daraufhin anhielt wurde er geschlagen und das Moped umgeworfen. Als die Gruppe schließlich von ihm ...

    mehr
  • 17.08.2025 – 11:30

    LPI-G: Versuchter Diebstahl eines Mopeds

    Altenburger Land (ots) - Schmölln: Am 16.08.2025 erhielt die Polizei kurz nach Mitternacht die Mitteilung, dass in der Karl-Liebknecht-Straße gerade zwei Personen dabei sind ein Kleinkraftrad Simson S51 zu entwenden. Bei Eintreffen der Beamten vor Ort war ein Täter bereits geflüchtet. Das Fahrzeug sowie der zweite Täter konnten nach Hinweis des Anrufers in der Karlstraße aufgefunden werden. Dieser Täter versuchte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren