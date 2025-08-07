PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Vermisstes Kind - Polizei bittet um Mithilfe

Greiz (ots)

Seit Freitag, dem 01.08.2025 wird der 13-jährige Dustin Hofmann aus einer Jugendeinrichtung in Hohenleuben vermisst, nachdem er nicht wie vorgegeben um 21:30 Uhr in die Einrichtung zurückkehrte. Die bisherigen polizeilichen Fahndunsgmaßnahmen führten nicht zum Auffinden des Jungen, weshalb nun die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten wird. Dustin ist 159 cm groß, schlank (ca. 47 kg) und hat dunkle, kurze Haare. Zu seiner derzeitigen Bekleidung ist nichts bekannt. Laut seiner Betreuerin halte er sich oft in Gera auf, habe aber möglicherweise auch Kontakte nach Cottbus. Hinweise zum Aufenthalt nimmt die Polizei Gera unter 0365 8234-1465 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

