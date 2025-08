Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mehrere Schockanrufen - leerer Akku bewahrt Senior vor großem Vermögensschaden

Gera (ots)

Schmölln OT Sommeritz. Ein 83-Jähriger erhielt am Dienstag, den 05.08.2025 gegen 15 Uhr einen Anruf mit unterdrückter Rufnummer. Am Telefon stellte sich ein vorgeblicher Beamter der Verkehrspolizei vor und erklärte, dass der Sohn des Geschädigten einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe, bei welchem ein Kind lebensgefährlich verletzt wurde. Der Sohn sei festgenommen, könne aber gegen eine Kaution von 30.000 Euro wieder entlassen werden. Der 83-Jährige machte sich sodann mit dem Bargeld auf den Weg nach Gera, wo die Übergabe stattfinden sollte. Den genauen Treffpunkt wollte ihm der vorgebliche Polizist noch benennen und hielt den Senior die gesamte Zeit auf dessen Mobiltelefon im Gespräch. Da jedoch der Handyakku des Geschädigten leer ging, fuhr der 83-Jährige direkt zur Kriminalpolizei Gera, wo er die Kaution hinterlegen wollte. Der Betrugsversuch wurde bekannt und die Polizei leitete ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein. Ein Vermögensschaden ist nicht eingetreten. Gleichgelagerte Anrufe am Nachmittag des 05.08.2025 wurden zudem aus Schmölln, Berga-Wünschendorf, Weida, Lindenkreuz, Kraftsdorf und Gera polizeibekannt. Hier kannten die Angerufenen die Betrugsmasche, beendeten jeweils die Gespräche und informierten die Polizei. (DL)

