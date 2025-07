Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Jugendlicher - Polizei bittet um Mithilfe

Gera (ots)

Gera. Am 29.07.2025 meldetet eine Betreuerin einer Jugendeinrichtung in der Lobensteiner Straße die 17-jährige Leonie Resch als vermisst. Diese verließ am Morgen des 29.07.2025 die Einrichtung und wurde letztmalig gegen 08:45 Uhr an der Haltestelle Lusan/Laune gesehen. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen konnte die Jugendliche bisher nicht aufgefunden werden. Die bsiher erlangten Hinweise lassen einen Aufenthalt in Leipzig vermuten. Aufgrund eines psychischen Ausnahmezustandes ist eine Gefahr für Leib und Leben auszugehen.

Personenbeschreibung:

Leonie Resch ist 17 Jahre, circa 160 cm groß, hat dunkelblonde Haare, trägt eine dunkle Jeanshose, eine schwarze Jacke und führt einen schwarzen Rucksack mit sich.

Die Polizei bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0365 / 829 -0 bei der Polizei zu melden. (Bezugsnummer: 0196265/22025) (SR)

