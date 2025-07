Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Jugendlichen

Bild-Infos

Download

Gera (ots)

Gera. Seit dem 11.07.2025 wird der 14-jährige Jugendliche Mohammad Ibrahim vermisst. Dieser verließ an besagtem Datum die elterliche Wohnung in der Richterstraße in unbekannte Richtung. Letztmalig wurde er am 13.07.2025 im Bereich des Knochenparkes und der Heinrichstraße gesehen. Seither ist der Aufenthaltsort unbekannt. Trotz sofort eingeleiteter Suchmaßnahmen nach dem 14-Jährigen konnte dieser noch nicht wieder aufgefunden werden.

Personenbeschreibung:

Arabischer Phänotyp, schlanke Körperstatur, circa 160 cm groß, circa 50 kg schwer, dunkle Haare, buschige Augenbrauen, Dreitagebart, sichtbare Fehlstellungen am Handgelenk und Ellenbogen durch früheren Bruch, spricht gutes Deutsch, Englisch, Arabisch und Kurdisch

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach Mohammad Ibrahim. Zeugen, welche Hinweise zum Aufenthaltsort oder zur Person geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365 / 829 - 0 bei der Polizei zu melden. (Bezugsnummer: 0183985/2025) (SR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell