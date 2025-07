Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall in Nöbdenitz - eine Person leicht verletzt

Altenburg (ots)

Nöbdenitz. Am 30.06.2025 gegen 12:20 Uhr kam es in der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Eine 37-jährige Fahrerin geriet aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte seitlich mit einem entgegenkommenden Pkw. Die 57-jährige Fahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallverursacherin verblieb unverletzt. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden in einem niedrigen fünfstelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (SR)

