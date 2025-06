Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Öffentlichkeitsfahndung nach gefährlicher Körperverletzung am 12.06.2024 - Täterfahndung mit Fotos

Gera: Am 12.06.2024 gegen 21:40 Uhr begaben sich zwei männliche Personen aus dem Seiteneingang der Gera Arcaden in Richtung Kreisverkehr - Platz der Republik. Eine an diesem Seitenausgang stehende Gruppe von fünf unbekannten männlichen Personen wirkte anfangs verbal provozierend auf die beiden Personen ein. In der folgenden körperlichen Auseinandersetzung wurden die Geschädigten im Gesicht verletzt. Die Tatverdächtigen setzten bei der Tatausführung auch einen abgebrochenen Flaschenhals ein. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen derzeit noch fünf unbekannte Tatverdächtige. Auf Beschluss des AG Gera erfolgt nunmehr die öffentliche Fahndung nach den Tatverdächtigen. Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder zur möglichen Identifizierung der Täter geben können, wenden sich unter der Telefonnummer 0365 8234 1465 an die Kriminalpolizei Gera. (Bezugsnummer: 0151799/2024) (AK)

