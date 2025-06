Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Öffentlichkeitsfahndung nach 44-Jährigen aus Greiz - Foto

Greiz (ots)

Zeulenroda. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem 44-jährigen Robin Knabe. Dieser wird seit Mittwochvormittag (11.06.2025) gegen 11:00 Uhr vermisst. Letztmalig wurde er am Dienstag (10.06.2025) gegen 17:00 Uhr in seinem Garten in der Kleingartenanlage "Flur Oerlich - Waldschänke" gesehen. Nach Angaben der Angehörigen befand sich Herr Knabe zum Zeitpunkt seines Verschwindens in einer psychischen Ausnahmesituation. Daher ist eine Gefahr für sein leibliches Wohl nicht auszuschließen. Trotz sofort eingeleiteter umfangreicher Suchmaßnahmen der Polizei unter Hinzuziehung weiterer Kräfte konnte Herr Robin Knabe derzeit nicht aufgefunden werden.

Personenbeschreibung: - Name: Robin Knabe - geboren am: 08.04.1980 - Staatsangehörigkeit: deutsch - Geschlecht: männlich - Größe: ca. 180 cm

Wer hat Robin Knabe seit dem 10.06.2025 gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Greiz unter der Telefonnummer 03661 / 621 - 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (SR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell