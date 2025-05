LPI-G: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach der Vermissten Shaya Naumann (LPI Gera berichtete am 15.05.2025)

Gera (ots) - Gera. In der Zeit vom 13.05.2025 (12:00 Uhr) bis 14.05.2025 (09:30 Uhr) schlug ein bislang unbekannter Täter die Fensterscheibe eines Pkw auf einem Parkplatz in der Schillerstraße ein und entwendete aus dem Fahrzeug diverse persönliche Dokumente des 62-jährigen Fahrzeugbesitzers. Als dieser den Schaden am Fahrzeug bemerkte, informierte er die Polizei, welche die Ermittlungen aufgenommen hat. Der Sachschaden am Fahrzeug wird auf einen niedrigen vierstelligen ...

mehr