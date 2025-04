LPI-G: Ergänzung zum Beitrag der Landespolizeiinspektion Gera vom 23.04.2025: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster männlicher Person (FOTO)

Altenburg (ots) - Löbichau, OT Beerwalde. Am Mittwochnachmittag, den 23.04.2025 ereignete sich gegen 15:00 Uhr in der Hauptstraße in Beerwalde ein Verkehrsunfall, bei dem ein 9-jähriger Junge schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen verließ das Kind einen haltenden Schulbus, der am rechten Fahrbahnrand stand. Im Anschluss querte der Junge hinter dem Bus die Fahrbahn, wobei es zur Kollision mit einem ...

