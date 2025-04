Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Am heutigen Tag, den 15.04.2025, wurde ein Bewohner des Wohn- und Pflegeheimes im Krahnweg in Zeulenroda-Triebes gegen 10:00 Uhr als vermisst gemeldet. Dieser soll in Richtung Zeulenroda gegangen sein. Aufgrund seiner geistigen Einschränkungen ist er auf Medikamente angewiesen und findet nicht ohne fremde Hilfe zurück ins Pflegeheim. Folglich wird dieser im Rahmen von polizeilichen Maßnahmen gesucht.

Bei der vermissten Person handelt es sich um Herrn Dominic Weigel. Dieser ist circa 175 cm groß und wiegt 79 kg. Er ist dunkel gekleidet. Auffällig sind sein schlurfender Gang und sein seitlich geneigter Kopf. Zudem wirkt er ohne Einnahme seiner Medikamente geistig auffällig und orientierungslos.

Wer kennt die beschriebene oder abgebildete Person und kann Hinweise zu deren Aufenthalt geben? Sollten Sie Herrn Dominc Weigel sichten, dann melden Sie sich bitte unter der Telefonnumer 03661 / 621 - 0 bei der Polizeiinspektion Greiz. (Einsatznummer: 25142155) (SR)

