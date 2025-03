LPI-G: Kassenautomaten aufgebrochen

Gera (ots) - In den frühen Morgenstunden des 08.03.2025 stellten Polizeibeamte im Rahmen ihrer Streifentätigkeit gleich zwei alkoholisierte Fahrzeugführer fest. In der Reichsstraße in Gera wurde ein 43-jähriger E-Scooter-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,52 Promille. Kurz darauf fiel den Beamten ein 46-jähriger Audi-Fahrer auf, der mit 1,72 Promille am Steuer saß. Beide Männer wurden zur Blutentnahme ins Klinikum ...

