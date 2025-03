LPI-G: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Kind

Gera (ots) - Am Freitagabend, gegen 19:35 Uhr kam es in der Vogtlandstraße in Gera zu einem weiteren Raubüberfall auf eine Tankstelle. Zur genannten Zeit betrat ein maskierter Täter den Verkaufsraum und hielt hierbei einen pistolenähnlichen Gegenstand in seiner Hand. Der Unbekannte konnte einen unteren vierstelligen Betrag an Bargeld erbeuten und vom Tatort in Richtung des Stadtteils Lusan fliehen. Der ...

