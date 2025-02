Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Jugendlicher

Bild-Infos

Download

Gera (ots)

Gera: Die Geraer Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach der vermissten 16-jährigen Jane Dikof aus Gera.

Wie bisher bekannt ist verließ sie am Abend des 09.12.2024 ihren damaligen Wohnort (Jugendwohnheim) in der Lobensteiner Straße in Gera in unbekannte Richtung.

Nachdem die Vermisstenmeldung bei der Polizei einging, erfolgten umfangreiche Suchmaßnahmen nach der 16-Jährigen, welche bislang erfolglos blieben. Möglicherweise hält sich Jane im Bereich Gera auf, wobei andere Aufenthaltsorte nicht ausgeschlossen werden können.

Beschreibung von Jane Dikof:

- 16 Jahre - 165 cm groß - schlank - rot/braun kinnlange Haare

Letztmalig bekannte Bekleidung:

- helle Jeans - dunkle Jacke - helle Turnschuh

Sollten Sie die Vermisste antreffen bzw. Hinweise zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort geben können, so informieren Sie bitte umgehend die Polizei in Gera unter der Tel. 0365 / 8234 - 1465 oder jede andere Polizeidienststelle. (Bezugsnummer 0318209/2024).(KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell