Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Festnahmen nach versuchter Brandstiftung

Altenburg (ots)

Altenburg: Die Geraer Polizei berichtete zuletzt am 05.01.2025 zu Sachbeschädigungen durch Graffiti im Bereich Schmölln. Die damals unbekannten Täter zerstörten eine Fensterscheibe mit einem Stein und beschmierten die Fassade einer Unterkunft für Geflüchtete in der Bergstraße mit fremdenfeindlichen Schriftzügen.

Durch die aufgenommenen Ermittlungen der Kriminalpolizei Gera konnten die Täter identifiziert werden. Es handelt sich dabei um zwei Männer (deutsch) im Alter von 18 und 20 Jahren. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich ebenfalls heraus, dass die Täter, nachdem sie mit einem Stein eine Fensterscheibe eingeworfen hatten, Pyrotechnik auf das Unterkunftsgebäude abfeuerten, offenbar mit dem Ziel einer Brandlegung. Zum Brandgeschehen kam es damals zum Glück nicht. Auch verletzt wurde niemand.

Des Weiteren wird den beiden Männern neben der versuchten Brandstiftung, eine Vielzahl von Sachbeschädigungen durch Graffiti in Stadtgebiet von Schmölln aus den Jahren 2024 bis 2025 zur Last gelegt. Gegen beide Männer hat das Amtsgericht Gera auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gera Haftbefehl wegen des Tatvorwurfs der versuchten gemeinschaftlichen schweren Brandstiftung, Sachbeschädigung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen erlassen. Am 21.02.2025 erfolgte die Festnahme der Beschuldigten und deren Verbringung in eine Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen zur Tatmotivation und den Hintergründen dauern an. (AK)

Pressemeldung vom 06.01.2025

LPI-G: Fremdenfeindliche Graffiti und Sachbeschädigung

Altenburg Schmölln: Am 05.01.2025 wurde die Polizei gegen 01:45 Uhr über Schmierereien und eine zerstörte Fensterscheibe an der Unterkunft für Flüchtlinge in der Bergstraße informiert. Die Täter besprühten mit schwarzer Sprühfarbe die Fassade der Unterkunft mit rechtsradikalen Symbolen und fremdenfeindlichen Schriftzügen auf einer Fläche von 11 x 2 Metern. Außerdem warfen die Täter eine Fensterscheibe im Erdgeschoss mit einem Stein ein. Die Polizei ermittelt zum Geschehen (Bezugsnummer 2871/2025) und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen. Bereits am 03.01.2025 hatten unbekannte Täter in der Zeit von 17:00 Uhr bis 19:30 Uhr mit schwarzer und roter Sprühfarbe zwei Fassaden eines Mehrfamilienhauses Am Kiesberg großflächig mit rechtsradikalen Zeichen und fremdenfeindlichen Schriftzügen beschmiert. Auch hier werden Zeugenhinweise unter der Bezugsnummer 2497/2025 entgegengenommen. (CS)

