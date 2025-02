LPI-G: Betrunken Fahrrad gefahren

Altenburg (ots) - Altenburg: Nachdem ein 37-jähriger Altenburger in der Gabelenzstraße nach einem Hausfriedensbruch polizeilich in Erscheinung trat, wurde ein Passant auf die Situation aufmerksam. Dieser erkannte an den Füßen des 37-Jährigen seine im September 2024 gestohlenen Schuhe. Mit der Tat konfrontiert, zeigt sich der offensichtliche Dieb einsichtig und gab die gestohlenen Schuhe zurück. Im Anschluss setzt er mit Socken bekleidet seinen Weg fort. Im Gepäck hat ...

