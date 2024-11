Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ergänzungsmeldung zur Suche nach der Vermissten Paola Paduret

Altenburg (ots)

Im Zuge der Ermittlungen wurde bekannt, dass die Vermisste am Sonntag (24.11.2024), gegen 08:30 Uhr in einen Bus in Rositz stieg und diesen an einer Haltestelle am Bahnhof in Altenburg wieder verließ.

Aktuelle Bekleidung:

- kakifarbene Jacke/Anorak - hellrosane Stoffhose - hellrosa Pullover/ Sweatshirt - hellrosaner Schlauchschal - weise Handtasche mit rosanen Applikationen - weiße Stiefel

Weiteren Hinweise zum Aufenthalt der 16-Jährigen liegen nicht vor.

Sollten Sie Paola Paduret antreffen bzw. Hinweise zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort geben können, so informieren Sie bitte umgehend die Polizei in Altenburg unter der Tel. 03447 / 471 0, oder jede andere Polizeidienststelle. (Bezugsnummer 0304178/2024) (KR

Weitere Informationen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126720/5916796

