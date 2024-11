LPI-G: Suche nach vermissten Serhii Koval

Altenburg (ots) - Altkirchen / L1361: Polizeibeamte kontrollierten am gestrigen Tag (20.11.2024), in der Zeit von 14:30 Uhr - 21:00 Uhr in der Schmöllner Straße die Einhaltung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit. Bei erlaubten 30 km/h hielten sich insgesamt 110 Fahrzeugführer nicht an die Vorgaben. 91 davon erwartet nun ein Verwarngeld, 19 Fahrzeugführer ein Bußgeld. Der schnellste Fahrzeugführer wurde mit 56 km/h ...

