LPI-G: Suche nach vermissten Christian Stöcker

Altenburger Land (ots) - Mockern: Am 17.11.2024 ging gegen 02:15 Uhr bei der Polizei die Mitteilung ein, dass eine Gruppe Personen auf der B93 an einer Brücke gerade ein Verkehrsschild entwenden. In der Folge konnten Beamte der PI Altenburger Land im Nahbereich noch die Personengruppierung feststellen. Dabei konnte auch das Verkehrsschild bei einer Person aufgefunden und sichergestellt werden. Ein Strafverfahren gegen den Täter wurde eingeleitet.

