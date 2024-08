Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Vermisste Person

Gera (ots)

Seit Montag, 19.08.2024, wird ein in Gera wohnender, syrischer, 40-Jähriger Mitbürger vermisst. Er verliß wahrscheinlich in den Abendstunden seine Wohnung in der Innenstadt. Hierbei war er vermutlich mit Pantoffeln bekleidet. Aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung ist die Person möglicherweise verwirrt und orientierungslos. Bei Sichtung der Person wird um eine sofortige Meldung an die Polizei gebeten. Nutzen sie hierfür bitte die Telefonnummer 0365 8291124.

