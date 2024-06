LPI-G: Beendigung der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 89-Jährigen

Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes. Am 25.06.2024 gegen 06:05 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Triebesgrund in Triebes ein Verkehrsunfall zwischen einem 53-jährigen PKW Fahrer und einem 19-jährigen Mopedfahrer. Augenscheinlich missachtete der 53-jährige die Vorfahrt des aus Richtung Dörtendorf kommenden 19-jährigen, sodass es zur Kollision kam, infolgedessen der 19-jährige zu Fall kam und sich verletzte. Der junge Mann wurde in ein Klinikum verbracht und an beiden ...

