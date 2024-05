Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Suche nach vermisster Seniorin dauert weiter an

Altenburg (ots)

Die Suche nach der vermissten Senionin aus Altenburg dauern weiterhin an. Seitens der Feuerwehr und der Polizei laufen die Suchmaßnahmen auf Hochtouren, wobei Boote, eine Drohne (seitens der Feuerwehr), Suchhunden und ein Hubschrauber zum Einsatz kamen. Auch am heutigen Tag laufen die Suchmaßnahmen nach Christa Weigel.

Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten werden bei der Polizei in Altenburg sowie jeder anderen Polizeidienststelle entgegen genommen. (Bezugsnummer 0134289/2024) (RK)

Beschreibung von Frau Weigel:

Frau Weigel ist stark dement, orientierungslos und auf Medikamente angewiesen. Sie ist von schmächtiger Gestalt (ca. 152 cm groß, 45 kg schwer) und hat einen unsicheren Gang. Vermutlich ist sie mit einem langärmligen Pullover und einer Weste bekleidet und trägt schwarze Halbschuhe.

Pressemeldung vom Wochenende:

Altenburg Seit Samstagabend sucht die Polizei die 86-jährige Christa Weigel aus Altenburg. Sie ist von ihrer Wohnung am Sperlingsberg fußläufig abgängig. Ein Personenspürhund lief am Sonntagvormittag den Weg von der Wohnung bis zum Ufer an der Teichpromenade am Großen Teich und verharrte dort. Da nicht auszuschließen war, dass die Frau ins Wasser gefallen ist, wurde eine groß angelegte Suche mit Unterstützung der Feuerwehr durchgeführt. Die Absuche um den großen Teich erfolgte unter Einsatz mehrerer Boote, einer Drohne mit Wärmebildkamera und Einsatzkräften zu Fuß. Bislang konnte Frau Weigel nicht aufgefunden werden. Die Polizei bittet daher die Bevölkerung um Mithilfe und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer der Polizeiinspektion Altenburger Land (03447) 4710 oder den Polizeinotruf 110 entgegen.

