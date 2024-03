Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Anzeigenwürdiger Abschiedsgruß

Gera (ots)

Am frühen Samstagmorgen realisierten Beamte des Inspektionsdienstes Gera einen Haftbefehl im Stadtteil Lusan. Der polizeibekannte 48-Jährige konnte an seiner Anschrift angetroffen werden, weigerte sich aber zunächst seine Tür zu öffnen. Erst nach mehrmaliger Aufforderung ließ der Gesuchte die Polizisten in die Wohnung und beglich unter heftigen Unmutsäußerungen die Geldstrafe. Anstatt Ruhe walten zu lassen, verabschiedete er die Beamten lautstark mit den Worten: "Darf ich Sie mit einem Heil Hitler verabschieden?". Nach einer deutlichen Ansprache konnte der Mann mit einer weiteren Anzeige in seiner Wohnung bleiben.(PS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell