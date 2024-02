Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Horst Koschmieder aus Gera vermisst

Gera (ots)

Gera: Seit gestern Morgen (28.02.2024) wird der 71-jährige Herr Koschmieder, Horst Georg vermisst. Letztmalig wurde er am Abend zuvor (27.02.2024), gegen 20:00 Uhr, in seiner Wohnung in der Mozartstraße in Gera, gesehen. Seither ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Nachdem bei der Polizei in Gera die Vermisstenanzeige einging, wurden umfangreiche Suchmaßnahmen nach dem vermissten Senior eingeleitet. In diesem Zusammenhang kamen mehrere Polizeistreifen, Drohnen und auch ein Polizeihund zum Einsatz. Die noch immer andauernde Suche nach Herrn Koschmieder verlief bis dato erfolglos.

Herr Koschmieder kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca 172 cm - lichtes Haar in grau - keine Brille - kein Bart - recht schlank

Bekleidet ist Herr Koschmieder wahrscheinlich mit:

- langer, dunkelblauer Schlafanzug - dunkle Jacke mit Kapuze - graue Wollmütze - feste Schuhe wahrscheinlich ohne Socken

Die Kriminalpolizei Gera bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Sofern Sie den Vermissten gesehen haben oder Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen können, nimmt die Kriminalpolizei Gera (0365/ 8234-1465) oder jede andere Polizeidienststelle Ihre Hinweise entgegen (Aktenzeichen 0053466/2024).

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera