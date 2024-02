LPI-G: Ermittlungen zu gefälschten Verwarngeldbescheid

Gera (ots) - Gera: Im Zeitraum vom 15.02.2024 - 19.02.2024 beschmierten unbekannte Täter die Fassade eines Schulgebäudes in der Scheubengrobsdorfer Straße mit Farbe. Die Täter brachten hierbei mehrere Schriftzüge und Zahlenkombinationen an die Wand sowie einen an einen Stromkasten und sorgten so für Sachschaden. Hinweise zu den Verursachern liegen derzeit nicht vor. Die Geraer Polizei sucht daher nach Zeugen, welche Angaben zu den Sachbeschädigern machen können. ...

mehr