Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Öffentlichkeitsfahndung der KPI Gera zu gefährlicher Körperverletzung

Bild-Infos

Download

Gera (ots)

Gera: Die Kriminalpolizei Gera übernahm die Ermittlungen zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil einer 19-jährigen weiblichen und einer 23-jährigen männlichen Person.

Die Tat ereignete sich dabei am Sonntag den 23.07.2023, gegen 00:40 Uhr auf einem Supermarktparkplatz in der Dornaer Straße in Gera (LPI Gera berichtete).

Die Geschädigten wurden dabei von drei männlichen Personen gemeinschaftlich handelnd mit Schlägen und Tritten körperlich angegriffen und verletzt, so dass sie medizinisch versorgt werden musste.

Die Angreifer selbst entfernten sich im Anschluss mit zwei Fahrzeugen, wobei hier mindestens eines ein ZR-Kennzeichen hatte.

Im Rahmen der kriminalpolizeilichen Ermittlungen liegt nunmehr das Lichtbild von einem der Täter vor.

Wer kennt diese Person oder kann Hinweise zur Identität des Mannes geben?

Zeugen werden gebeten, sich unter Nennung der Bezugsnummer (0190412/23) bei der KPI Gera (Tel. 0365 / 8234-1465) zu melden. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell