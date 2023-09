Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Suche nach vermisster Helena Horvathova

Bild-Infos

Download

Gera (ots)

Gera: Seit dem 20. August 2023 wird die 17 Jahre alte Helena Horvathova aus Gera vermisst. Am besagten Sonntag verließ Helena gegen Mittag die elterliche Wohnung in der Auerbachstraße in Gera. Seither ist ihr Aufenthalt unbekannt. Möglicherweise hält sich Helena im Raum Gera auf.

Polizeiliche Suchmaßnahmen nach der 17-Jährigen verliefen bis dato erfolglos.

Helena Horvathova kann wie folgt beschrieben werden:

- 17 Jahre alt - 150-155 cm groß - knallrote schulterlange Haare - schlank - spricht slowakisch und ungarisch - spricht kein deutsch

Bekleidung der Vermissten:

- weißes T-Shirt - blaue Jeans - weiße Turnschuhe - kein Bargeld - führt Handy ohne Karte mit

Sollten Sie die Vermisste antreffen bzw. Hinweise zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort geben können, so informieren Sie bitte die Kriminalpolizei in Gera unter der Tel. 0365 / 8234-1465, oder jede andere Polizeidienststelle. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell