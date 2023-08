LPI-G: Öffentlichkeitsfahndung nach Vermissten 53 jährigem

Greiz (ots) - Wolfshain. Ein 23-jähriger Skodafahrer erlitt am Donnerstag, den 10.08.2023, gegen 15:20 Uhr leichte Verletzungen. Nach bisherigen Ermittlungen kam der Fahrzeugführer auf der L2346 in einer Kurve von der Straße ab und fuhr gegen zwei Verkehrszeichen und anschließend gegen einen Baum. An seinem Skoda entstand Totalschaden. Zur ärztlichen Versorgung brachte ein Rettungswagen den Verletzten in ein Krankenhaus. (TM) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

