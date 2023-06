Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in der Lindenallee - Brand eines Hauses

Altenburg (ots)

Ponitz: Mit der Meldung zum Brand eines Hauses in der Lindenallee in Ponitz rückten gestern Abend (25.06.2023), gegen 20:15 Uhr Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei aus. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand die allein bewohnte Wohneinheit bereits in Vollbrand, so dass unverzüglich die Löscharbeiten begannen. Des Weiteren wurde die Lindenallee sowie ein Teil der B93 zum Teil voll gesperrt und eine Warnmeldung herausgegeben. Seitens der Feuerwehr konnte die 52-jährige Mieterin aus der Wohnung retten. Verletzt kam sie mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Löscharbeiten dauerten noch bis in die Nachtstunden hinein an. Erst gegen 01:30 Uhr wurde Straße letztlich wieder freigegeben. Warum es zum Brandausbruch kam, ist derzeit unbekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt dazu. (RK)

