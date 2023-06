LPI-G: Suche nach vermisstem Adolf Ludwar

Altenburg (ots) - Schmölln: Im Zeitraum vom 19.06.-20.06.2023 drangen unbekannte Täter gewaltsam in díe Räumlichkeiten eine Agrarfirma in der Thomas-Müntzer-Siedlung ein. Von dort stahlen sie schließlich drei GPS-Geräte für Traktoren. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen und sucht hierbei nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera ...

