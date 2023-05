Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Hauswand durch Graffiti verunstaltet

Altenburg (ots)

Altenburg. Im Zuge der Streifentätigkeit stellten Polizisten gestern (09.05.23) mehrere Graffiti am Rasephaser Dorfanger fest. Hier hatten Unbekannte mit rosa Farbe einen Schriftzug an ein Gebäude angebracht. Außerdem hinterließen sie ein verfassungswidriges Symbol an einem Zufahrtstor. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und das Symbol unkenntlich gemacht. Es entstand Sachschaden. Wenn Sie im Zeitraum zwischen dem 06.04. und dem 08.04.2023 Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, wenden Sie sich bitte an die Kriminalpolizei (0365/8234-1465). (TL)

