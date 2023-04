LPI-G: Fahrradfahrer kollidiert mit Außenspiegel

Gera (ots) - Gera. Geraer Polizisten kamen am 31.03.2023 gegen 09:00 Uhr in der Zwötzener Straße zum Einsatz. Dort stellten sie einen Mann (67) fest, welcher in eine, mit Bauzäunen umschlossene, Gartenanlage eindrang. Er demontierte bei einer Gartenlaube Holzplatten und verlud diese in seinen Pkw. Außerdem entwendete er einen Spaten. Gegen ihn leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein. (TL) Rückfragen bitte an: ...

