Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Suche nach vermissten Heiko Ralph Zeeh

Greiz (ots)

Greiz: Seit Ende Januar wird der 57 Jahre alte Heiko Ralph Zeeh aus Greiz vermisst.

Herr Zeeh wurde letztmalig am 17. Januar 2023 in Greiz gesehen. Wenige Tage danach, am 23.01.2023, bestand zudem telefonischer Kontakt zwischen dem Vermissten und einer Angehörigen. Seither ist der Aufenthalt von ihm unbekannt.

Durchgeführte Suchmaßnahmen nach Herrn Zeeh verliefen bis dato erfolglos.

Heiko Ralph Zeeh kann wie folgt beschrieben werden:

- scheinbares Alter 55-60 Jahre - ca. 170 cm groß - stämmige Gestalt - kurze braune Haare - im Oberkiefer fehlen drei Zähne im Frontbereich (hierfür besitzt er ein Gebiss) - sein rechter Arm ist eingeschränkt bewegungsfähig (er trägt eine Schiene).

Zu seiner Bekleidung liegen aktuell keine Hinweise vor.

Sollten Sie den Vermissten antreffen bzw. Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort geben können, so informieren Sie bitte umgehend die Kripo in Gera (Tel. 0365 / 8234-1465), oder jede andere Polizeidienststelle. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell