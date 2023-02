Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Versehen führt zu Körperverletzung

Gera (ots)

Eine 40-Jährige befand sich am Sonntagmorgen um 00:15 Uhr auf einer Feierlichkeit am Stadtgraben in Gera. Dort tanzte sie mit einem Getränk in der Hand auf der Tanzfläche. Dabei stieß sie gegen eine 38-Jährige und begoss diese versehentlich, wodurch es zu einem Streit zwischen beiden kam. Daraufhin soll die 40-Jährige die andere Frau geschlagen und am Hals gepackt haben, wodurch diese leicht verletzt wurde. Die Polizei kam zum Einsatz und nahm eine Anzeige wegen Körperverletzung auf. Ein Atemalkoholtest ergab bei der Beschuldigten einen Wert von 2,21 Promille. Die Geschlagene wurde vom Rettungsdienst ins Klinikum gebracht.

