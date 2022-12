Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Handtasche entwendet

Altenburg (ots)

Meuselwitz: Am 27.12.2022, gegen 11:00 Uhr, wurde in einem Supermarkt in der Straße Am Baderdamm die Geldbörse aus der Handtasche einer 65-Jährigen von einem derzeit noch unbekannten Täter gestohlen. Die Handtasche war im Einkaufswagen abgestellt. Seitens der Polizei Altenburg wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer: 03447/4710 aufgenommen.

