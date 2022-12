LPI-G: Peugeot gestohlen - Zeugen gesucht

Gera (ots) - Gera: Mehrere Polizeistreifen rückten gestern Mittag (14.12.2022) in die Nürnberger Straße aus und leiteten in der Folge die Ermittlungen gegen einen 37 Jahre alten Mann ein. Dieser bestieg kurz zuvor die Straßenbahn in Gera-Lusan und beleidigte in der Folge mehrere in der Bahn befindlichen Fahrgäste. Des Weiteren zeigte er für alle sichtbar den Hitlergruß. Aufgrund des Tumultes in der Bahn leitete der ...

mehr