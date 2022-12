Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Wohn- und Geschäftsgebäude im Visier

Gera (ots)

Gera: Den versuchten Einbruch in eine Anwaltskanzlei in der Talstraße meldete am gestrigen Tag (08.12.2022) ein Zeuge der Geraer Polizei. Demnach verschafften sich Unbekannte zunächst Zutritt zu dem Wohn- und Geschäftsgebäude in der Geraer Innenstadt und versuchten in der Folge die Räumlichkeiten der Kanzlei gewaltsam zu öffnen. Letzten Endes scheiterten die Täter an ihrem Vorhaben, verursachten allerdings Sachschaden. Die Tatzeit selbst kann derzeit noch nicht konkret eingegrenzt werden. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (RK)

