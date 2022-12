Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Gera (ots)

Gera: Am 06.12.2022, kam es gegen 10:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der De-Smit-Straße, bei welchem ein E-Bike-Fahrer leicht verletzt wurde. Dieser hatte ebenso wie ein Pkw-Fahrer die De-Smit-Straße stadtauswärts befahren. Der Pkw-Fahrer nutze anschließend die Linksabbiegespur in die Hainstraße. Als auch der E-Bike-Fahrer in die Linksabbiegespur wechseln wollte, übersah er den Pkw. Es kam zur seitlichen Kollision. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der leicht verletzte Fahrradfahrer wurde in das Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell