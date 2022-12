LPI-G: 86-Jähriger Dieter Lippert vermisst

Greiz (ots) - Am gestrigen Dienstag, den 29.11.2022, gegen 04:20 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in ein leerstehendes Haus in der Bahnhofstraße einzudringen. Als sie das Gitter an einem Kellerfenster entfernten, lösten sie eine Alarmanlage aus und flüchteten. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, entgegen. (OK) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 E-Mail: ...

mehr