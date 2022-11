Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kellereinbruch in der Johannes-R.-Becher-Straße

Gera (ots)

Gera: Ziel eines bislang noch unbekannten Einbrechers wurde in den vergangenen zwei Wochen eine Kellerbox in einem Mehrfamilienhaus in der Johannes-R.-Becher-Straße. Vermutlich in der Zeit zwischen dem 03.11.2022 und dem 14.11.2022 drang der Dieb gewaltsam in den Keller ein und stahl daraus ein Mountainbike und ein E-Bike. Insgesamt entstanden so mehrere Tausend Euro Beuteschaden. Die Polizei Gera hat Ermittlungen eingeleitet. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer: 0365/829-0 aufgenommen. (JMV)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell